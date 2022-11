Co z cenami na stacjach? "Operatorzy rynku detalicznego szykują bufor bezpieczeństwa"

Obniżki na stacjach paliw są zauważalne, ale pozostają daleko za spadkiem cen w hurcie - uważają analitycy BM Reflex. Portal e-petrol.pl spodziewa się przyspieszenia obniżek cen paliw, choć analitycy wskazują, że stacje benzynowe szykują bufor w postaci wyższych marż, by złagodzić szok cenowy - od stycznia wraca wyższy VAT na paliwa.

"W przyszłym tygodniu średnie ceny benzyny Pb95 mogą spaść w okolice 6,53 zł/l, benzyny Pb98 – 7,25 zł/l, oleju napędowego – 7,68 zl/l i LPG – 3,00 zł/l" - poinformowali analitycy BM Reflex.

Ich zdaniem chociaż obniżki na stacjach paliw są zauważalne, to pozostają jeszcze daleko za spadkiem cen w hurcie. "Paradoksalnie sytuacja taka, jeśli utrzyma się do końca roku, pozwoli na zminimalizowanie skutków powrotu 23 proc. stawki podatku VAT od początku nowego roku" - zwrócili uwagę analitycy.

Ceny paliw na stacjach - listopad 2022

Zaznaczyli, że w niewielu lokalizacjach obserwują spadki cen benzyny i oleju napędowego "do poziomów znacznie poniżej średniej krajowej". Wskazali, że tam benzyna 95 kosztuje ok. 6,30 zł/l, a olej napędowy około 7,30 zł/l.

Według danych Refleksu średnie ceny na stacjach kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,58 zł/l (-4gr/l), bezołowiowej 98 – 7,31 zł/l (bez zmian), oleju napędowego 7,74 zł/l (-6 gr/l), autogazu 3,01 zł/l (-2 gr/l).

Z kolei portal e-petrol.pl zwrócił uwagę w piątkowym komentarzu, że dynamika obniżek na stacjach paliw jest "zdecydowanie zbyt niska". "W najbliższych dniach paliwa powinny jednak zauważalnie potanieć. Na taki kierunek zmian jasno wskazuje kombinacja taniejącej na światowych giełdach ropy naftowej i umacniającej się w relacji do dolara złotówki" - stwierdzili analitycy e-eptrol.pl.

Prognoza e-petrol.pl dla detalicznego rynku paliw na przełom listopada i grudnia zakłada przyspieszenie obniżek. "Szacowane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 6,46-6,58 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, 7,59-7,76 zł/l dla oleju napędowego i 2,93-3,01 zł/l dla autogazu" - poinformowali analitycy.

Zaznaczyli, że W końcówce listopada obserwują dużą rozbieżność pomiędzy hurtowym i detalicznym rynkiem paliw. "W hurcie notujemy wyraźne obniżki, ale na stacjach spadki są jedynie symboliczne. Można odnieść wrażenie, że operatorzy rynku detalicznego szykują bufor bezpieczeństwa w postaci wyższych marż, który ma złagodzić szok cenowy, związany z planowanym od stycznia przywróceniem wyższych stawek VAT na paliwa silnikowe" - zauważyli analitycy.

Dodali, że tegoroczny listopad na hurtowym rynku paliw jest miesiącem zdominowanym przez obniżki. "W porównaniu z końcem października 95-oktanowa benzyna w oficjalnych cennikach producentów potaniała o 390 zł/m sześc., a olej napędowy w tym okresie stracił na wartości aż 833 zł. Dzięki temu aktualna hurtowa cena benzyny bezołowiowej 95, która wynosi 5582,00 zł/m sześc., jest najniższa od początku marca tego roku. Diesel z ceną 6510 zł/m sześc. jest najtańszy od końca września br.

Zdaniem analityków tankowanie co prawda potaniało, ale skala zmian była dużo mniejsza od oczekiwań. "W przypadku 95-oktanowej benzyny obniżka wyniosła zaledwie 3 grosze i litr tego paliwa kosztuje w detalu średnio 6,59 zł. Olej napędowy potaniał o 5 groszy do poziomu 7,79 zł/l. Poniżej poziomu 3 zł ponownie znalazła się cena autogazu. LPG potaniało o 3 grosze i kierowcy płacą średnio 2,99 zł za litr tego paliwa" - przypomnieli.

Ropa naftowa - listopad 2022

BM Reflex wskazało, że ceny styczniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent utrzymują się w rejonie 87 dol. za baryłkę.

"Tydzień rozpoczął się od dużej zmienności na rynku w efekcie spekulacji o możliwej zmianie przez OPEC+ październikowej decyzji o cięciu limitów wydobycia. Zamiast 2 mln baryłek dziennie limity miałyby zostać obniżone o 1,5 mln baryłek dziennie" - przypomnieli analitycy. Zaznaczyli jednak, że minister energii Arabii Saudyjskiej zaprzeczył tym doniesieniom w oficjalnym oświadczeniu podkreślając, że decyzja OPEC+ o redukcji limitów wydobycia o 2 mln baryłek dziennie jest wiążąca do końca 2023 roku, a jeśli zajdzie potrzeba dalszej redukcji wydobycia w celu przywrócenia równowagi popytowo-podażowej, OPEC+ jest zawsze gotowy do interwencji.

"Rynek czeka na ostateczną decyzję UE i G7 w kwestii ustalenia limitów cen na ropę rosyjską. Dyskutuje się obecnie o przedziale 65-70 dol. za baryłkę. Ustalenie limitu ceny na tym poziomie byłoby wyższe od wcześniejszych oczekiwań" - stwierdzili analitycy.

Zwrócili także uwagę, że ceny frachtu tankowców do transportu ropy naftowej osiągają bliskie rekordom poziomy na dwa tygodnie przed wejściem w życie unijnego embarga na import rosyjskiej ropy naftowej drogą morską.

Reflex wskazał także, że zgodnie z danymi chińskiej GAC w październiku eksport diesla z Chin do Holandii wzrósł blisko 70 proc. w skali miesiąca, do 198 tys. ton, co w normalnych warunkach rynkowych odpowiadałoby ponad 8 proc. europejskiego importu diesla. "Zapasy diesla w północno-zachodnim europejskim regionie ARA są 25 proc. niższe od 5-letniej średniej, jednak od czerwca tego roku, kiedy obserwowaliśmy tegoroczne minima powoli rosną" - podkreślili analitycy Refleksu.

Według analityków e-petrol.pl w ostatnim tygodniu wskazać można na trzy główne czynniki, które wpływały na globalne nastroje związane z handlem naftowym.

"Zdecydowanie na rzecz spadków działały doniesienia z Chin. Importer surowca wdraża u siebie kolejne lockdowny spowodowane polityką zero-COVID. Dotyczy ona głównie dużych aglomeracji – Kantonu, Szanghaju i Pekinu, w których liczba ludności przekracza zaludnienie niejednego państwa europejskiego. Lockdowny mogą zasadniczo podciąć poziom popytu na ropę i paliwa w Chinach – a to odbija się spadkowo na globalnym poziomie cen" - stwierdzili analitycy.

Drugim czynnikiem ich zdaniem były informacje o ewentualnych zmianach polityki OPEC odnośnie produkcji, a "raczej wyraźne dementi w odniesieniu do oczekiwań spadkowych – wyszło ono z ust ministra energii Arabii Saudyjskiej, księcia Abdulaziza bin Salmana jako odpowiedź na sugestie 'Wall Street Journal'" - przypomniano. Wyjaśniono, że "Arabia Saudyjska zamierza trzymać się planowanych cięć wydobycia i nie rozmawia o potencjalnym wzroście produkcji ropy z innymi producentami ropy z OPEC. Arystokrata zasugerował, że grupa pozostanie ostrożna w kwestii poziomów wydobycia ropy ze względu na 'niepewność co do stanu światowej gospodarki'".

Analitycy wskazali, że ostatnim z czynników, który okazał się mniej znaczącym dla kształtowania cen, niż początkowo oczekiwano, jest proponowany przez kraje G7 pułap cenowy na poziomie 65-70 dol. za baryłkę dla eksportu rosyjskiej ropy.

"Zakładano początkowo, że limit przyczyni się do ograniczenia wpływów budżetowych, z których Rosja finansuje militarną agresję na Ukrainę. Wydaje się jednak, że zaproponowany, jako najbardziej realny scenariusz poziom limitu będzie tak wysoki, jak obecna kwota za baryłkę dla kupujących z Azji" - wskazali analitycy.

Analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że według prognoz Agencji Reutera eksport ropy i gazu będzie stanowił w tym roku 42 proc. rosyjskich dochodów i wyniesie 11,7 biliona rubli (196 miliardów USD), co oznacza wzrost z 9,1 biliona rubli (152 miliardów USD) w 2021 roku. Wpływ cenowego limitu może zatem okazać się zasadniczo mniejszy niż początkowo sądzono.

Powrót wyższego VAT na paliwa

Na początku listopada Komisja Europejska poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna pozostanie, choć przyjmie nową formę - ze względu na brak zgody na nią ze strony Komisji Europejskiej. - Przeciwnie, ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT. Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (...) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać - deklarował premier.

W środę Morawiecki oświadczył, iż rząd chce, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw. - Chcemy, aby przywrócenie stawek VAT (na paliwa) z nie wiązało się z jakimiś podwyżkami na stacjach paliw - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił jednocześnie, że ceny detaliczne paliw zależą od sytuacji na rynku światowym i od kursu złotego.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP