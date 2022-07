Co z cenami na stacjach? Prognozy analityków

"To zestawienie sprawiło, że kierowcy mogli odetchnąć, a perspektywy dla tankujących na najbliższe dni są naprawdę dobre. Polskie rafinerie przez cały tydzień sukcesywnie obniżały ceny dla odbiorców hurtowych. Polscy producenci - PKN Orlen oraz Grupa Lotos od ubiegłej soboty aż pięciokrotnie zmieniali cenniki paliw - podkreślili analitycy.

Ceny na stacjach paliw w lipcu

"Drugi pełny tydzień lipca powinien zatem przynieść na stacje paliw korektę cen w dół. Najpopularniejszą benzynę bezołowiową średnio powinniśmy tankować po 7,49-7,61 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą nieco więcej niż w przypadku benzyny, bo 7,52-7,64 zł/l. Tradycyjnie już najmniejsze wahania cen dotyczyć będą autogazu – w przyszłym tygodniu paliwo to będzie nadal tanieć i przeciętnie za litr tego paliwa będzie się płacić 3,30-3,40 zł" - stwierdzili analitycy e-petrol.pl.

Poinformowali, że w efekcie korekt cenowych dziś średnia cena benzyny bezołowiowej w hurcie wynosi 6959,20 zł netto za 1000 litrów – to o ponad 75 zł taniej niż przed tygodniem. Nieco bardziej potaniał olej napędowy, którego średnia cena spadła o 101 zł na metrze sześciennym, aktualnie w hurcie paliwo to jest zbliżone cenowo do popularnej benzyny, dziś jego średnia cena wynosi średnio w rafineriach 6973,60 zł.