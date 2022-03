Co z cenami na stacjach? "Kolejny tydzień powinien przynieść obniżki"

czytaj dalej

Monako otworzyło drzwi do przejęcia aktywów należących do rosyjskich oligarchów, którzy są objęci unijnymi sankcjami. Niewykluczone, że dojdzie do konfiskaty ich luksusowych jachtów, które cumują w porcie Herkulesa. - Konfiskata jest jak najbardziej możliwa, choć jeszcze do niej nie doszło - powiedział w wywiadzie dla EFE Pierre Dartout, minister stanu Monako.