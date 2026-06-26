Moto Ceny paliw w weekend. Tyle mają wynosić Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki wynika, że w dniach od 27 do 29 czerwca 2026 roku wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ustalonej ceny maksymalnej na poziomie:

Pb95 - 6,02 za litr;

Pb98 - 6,70 zł za litr;

ON - 6,17 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W piątek litr benzyny 95 kosztuje niewięcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,65 zł, a oleju napędowego 6,12 zł.

Dla porównania, w pierwszym dniu obowiązywania systemu, czyli 31 marca, ceny paliw przedstawiały się następująco: 6,16 złotych za litr Pb95, 6,76 złotych za litr Pb98 oraz 7,60 złotych za litr oleju napędowego.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty została utrzymana do końca czerwca. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wstrzymaniu dalszego obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Co się składa na cenę paliwa? Źródło zdjęcia: PAP/Michał Czernek

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: TVN24