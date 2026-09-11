Moto Złe wieści dla kierowców. "Potężny i permanentny drenaż portfeli"

Cieślak o cenach paliw i szansach na powrót programu CPN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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"W nadchodzącym tygodniu za benzynę Pb98 przyjdzie nam zapłacić od 8,74 do 8,87 zł za litr, natomiast Pb95 będzie kosztować w przedziale 7,86-7,99 zł/l" - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl. W ich ocenie szczególnie mocno w kierowców i całą gospodarkę uderzy cena oleju napędowego, który w prognozowanym okresie osiągnie poziom od 8,94 do 9,07 zł za litr, "ostatecznie przebijając psychologiczną granicę dziewięciu złotych".

Nieco stabilniej oceniają sytuację autogazu, którego ceny mają zamknąć się w przedziale 2,96–3,05 zł/l.

"Sytuacja ta oznacza potężny i permanentny drenaż portfeli kierowców oraz drastyczny wzrost kosztów transportu" - skomentowali analitycy portalu e-petrol.pl

Prognoza cen paliw na 14-20 września Źródło zdjęcia: e-petrol.pl

Z kolei zdaniem analityków biura Refleks, "kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie cen benzyn i dalszy wzrost cen diesla, ale już w mniejszej skali". W ich ocenie od 14 do 18 sierpnia benzyna bezołowiowa 95 powinna utrzymać cenę 7,89 zł/l, a 98 - 8,75 zł/l. Olej napędowy może zdrożeć o 19 groszy do 8,95 zł za litr, a autogaz o 15 groszy do 3,17 zł za litr.

Ceny paliw w mijającym tygodniu

Według analizy biura Refleks obecnie średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła do poziomu 7,89 zł za litr i jest najwyższa od czerwca 2022 r. Wtedy obserwowano historyczny rekord cen benzyny Pb95 - 7,97 zł.

"Pobity został dotychczasowy rekord średnich cen diesla ustanowiony 26 marca tego roku na poziomie 8,75 zł za litr. Średnia krajowa cena diesla na 10 września to 8,76 zł za litr. Pierwsze niewielkie podwyżki od początku kwietnia (średnio o 7 gr/l) obserwowano na rynku autogazu. Średnia krajowa cena tego paliwa wzrosła do poziomu 3,02 zł" - wyjaśnili.