Tydzień pod znakiem spadku cen na stacjach

W ocenie analityków portalu e-petrol.pl, po ubiegłotygodniowych podwyżkach na stacjach paliw "nie ma już śladu". Z najnowszego raportu cenowego wynika, że poza LPG, wszystkie paliwa ponownie potaniały. O 2 gr spadły średnie ogólnopolskie ceny benzyny 95 oraz oleju napędowego, które wynoszą odpowiednio: 5,62 i 5,93 zł za litr.

"Autogaz utrzymał natomiast poziom cenowy z początku lutego i nadal za jego litr płaci się przeciętnie 2,69 zł" - podali analitycy w środę.

Tu jest najtaniej

Według danych portalu najtaniej jest obecnie w województwie śląskim, gdzie litr benzyny kosztuje 5,52 zł, na Warmii i Mazurach, na których ta sama ilość diesla oferowana jest po 5,76 zł oraz w województwie łódzkim, gdzie za litr autogazu płaci się 2,63 zł.

Jak zauważyli analitycy, najwyższe ceny benzyny są na stacjach paliw w województwie świętokrzyskim, tam litr kosztuje 5,79 zł. Olej napędowy z ceną 6,06 zł/l jest najdroższy na Mazowszu.

Najwyższe ceny LPG są natomiast na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu oraz w województwie zachodniopomorskim. W tych częściach Polski płaci się za niego 2,73 zł/l.

Opracowała Paulina Karpińska