Nowe prognozy dla kierowców. "Perspektywa zmian w górę nie powinna niepokoić"

W pierwszej połowie roku najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli sprzedawcy. Kierowana była do nich co piąta oferta pracy - wynika z danych serwisu Pracuj.pl. Na drugim miejscu wśród poszukiwanych specjalizacji znaleźli się informatycy. Do nich zaadresowano 13 procent ogłoszeń.