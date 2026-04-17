Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

"Dalszy spadek cen". Tyle zapłacą kierowcy w kolejnych dniach

|
Diesel paliwa
Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Źródło: TVN24
W nadchodzącym tygodniu cena benzyny może spaść o dziewięć groszy na litrze, a oleju napędowego nawet o 27 groszy - wynika z analizy biura Reflex. Eksperci e-petrolu wskazują, że obserwowany w ostatnich dniach spadek cen hurtowych może przyczynić się do utrzymania stabilnych cen na stacjach paliw.

Z monitoringu biura Reflex wynika, że w ostatnim tygodniu ceny benzyny Eurosuper 95 spadły średnio o 17 gr/l, natomiast benzyny Superplus 98 - średnio o 24 gr/l. Olej napędowy potaniał aż o 54 gr/l, a średni poziom cen autogazu wzrósł o 1 gr/l. Różnice pomiędzy cenami na poszczególnych stacjach są nieznaczne.

"Skala spadku cen paliw krajowych na poziomie hurtowym wskazuje na dalszy spadek cen paliw na stacjach" - podkreślili eksperci biura Reflex.

Spadek cen na stacjach paliw

Reflex prognozuje, że w tygodniu 20-24 kwietnia średnia cena benzyny na stacjach wyniesie 5,96 zł/l, co oznacza spadek o 9 groszy. Cena benzyny 98 spadnie również o 9 gr do 6,51 zł/l. Olej napędowy stanieje o 27 gr do 6,90 zł/l. Natomiast cena LPG powinna wynieść 3,80 zł/l, co oznacza spadek o 5 gr.

"Optymistyczne dla rynku jest dziesięciodniowe zawieszenie broni pomiędzy Izraelem, a Libanem, które ma być punktem wyjściowym dla dalszych negocjacji pokojowych zaplanowanych na weekend pomiędzy USA a Iranem w Pakistanie. Czerwcowa seria kontraktów na ropę Brent w piątek rano wyceniana jest w rejonie 99 dol. za baryłkę" - napisali analitycy.

Mniejsza skala spadków

Z kolei analitycy e-petrol wskazali, że "w najbliższych dniach możliwe jest kontynuowanie spadków w hurcie, ale o mniejszej skali".

"Jeśli utrzymają się obniżki cen surowca na rynkach międzynarodowych, to rafinerie mogą od soboty lekko obniżyć ceny benzyn i olejów o kilka czy kilkanaście złotych, co powinno sprzyjać stabilizacji cenowej także na stacjach paliw” - napisano w komentarzu e-petrol.pl.

Zauważono, że ceny hurtowe zdecydowanie spadły w ostatnim tygodniu, a najmocniej potaniał olej napędowy.

"Zgodnie z publikacją średnia cena benzyny bezołowiowej 95 wynosi obecnie 5286,80 zł za 1000 litrów, czyli o 99 zł mniej niż tydzień wcześniej, co oznacza spadek o 1,84 proc. Benzyna Pb98 kosztuje 5786,60 zł za 1000 litrów, po obniżce o 146,20 zł tygodniowo, czyli o 2,46 proc. Olej napędowy jest wyceniany średnio na 6246,60 zł za 1000 litrów, a jego cena spadła w ciągu tygodnia o 563 zł, czyli o 8,27 proc. Z kolei olej opałowy lekki kosztuje 5287,80 zł za 1000 litrów, po tygodniowym spadku o 512,80 zł, co daje obniżkę o 8,84 proc." - podał e-petrol.pl.

Z monitoringu cen na stacjach paliw wynika, że spadły również ceny detaliczne.

"Ceny benzyn obniżyły się o 8-9 groszy na litrze, podczas gdy olej napędowy potaniał o 38 groszy, dzięki czemu średnia różnica między litrem benzyny 95 a diesla wyniosła w tym tygodniu 1,30 zł. Bezołowiowa 98 potaniała z 6,79 zł do 6,70 zł za litr, Pb95 z 6,19 zł do 6,11 zł, a olej napędowy z 7,79 zł do 7,41 zł. Autogaz, po wcześniejszej podwyżce, utrzymał cenę na poziomie 3,84 zł za litr" - wskazano.

Niskie marże i ceny maksymalne

Poziom marż operatorów stacji paliw ograniczony jest przez ceny maksymalne ogłaszane przez Ministerstwo Energii w ramach pakietu przepisów Ceny Paliwa Niżej. Mechanizm ten nie obowiązuje w przypadku gazu LPG.

"Z obliczeń e-petrol.pl wynika, że marża na tym paliwie wynosi zaledwie kilka groszy na litrze, co pokazuje, że sprzedawcy mimo trudnego otoczenia rynkowego, starają się utrzymać atrakcyjną cenę i ograniczać ryzyko większych podwyżek dla kierowców" - napisano w komentarzu.

Z analizy e-petrol.pl wynika, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny bezołowiowej 95 powinny mieścić się w przedziale 5,97-6,06 zł/l, diesel może kosztować 7,01-7,11 zł/l, a autogaz 3,76-3,85 zł za litr.

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii od soboty do poniedziałku cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,03 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,57 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,07 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwPaliwotankowanie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

