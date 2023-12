"Tankowanie mogłoby być tańsze". Eksperci zwracają uwagę na jeden szczegół

"Grudzień to dla wielu Polaków czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, a co za tym idzie wzmożonych zakupów. Na te ostatnie w kieszeniach kierowców ma szanse zostać więcej pieniędzy, bowiem obniżki na stacjach paliw się nie zatrzymują" - wskazali analitycy E-petrol.