Gwałtowne obniżki cen paliw w hurcie. "Cuda na Orlenie"

"Od wczoraj cena spadła o około 90 groszy na litrze. Co za cud nad Wisłą przed powrotem 23 proc. VAT-u?" - zastanawiał się pan Robert. "Orlen obniżył od dziś ON o 80 groszy w hurcie, przed podwyżką VAT. Da się?" - skwitował z kolei pan Piotr.

Hurtowe ceny paliw

Z danych dostępnych na stronie płockiego koncernu wynika, że w sobotę cena najpopularniejszej bezołowiowej 95 wynosi 5245 zł za metr sześcienny. To najniższy poziom od 26 lutego 2022 roku, kiedy benzyna 95 kosztowała 5238 zł. Dla porównania w piątek było to 5936 zł. Oznacza to spadek w ciągu jednego dnia o 691 zł za metr sześcienny, czyli o 0,69 zł za litr.