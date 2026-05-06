Gdzie jest najtańsze paliwo w Polsce?

Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym Źródło: TVN24

Kierowcy za benzynę 95 i diesla płacą obecnie najmniej w Wielkopolsce, gdzie paliwa te kosztują odpowiednio 6,37 i 7,19 zł za litr; na Śląsku najtańszy jest gaz, za litr trzeba zapłacić 3,70 zł - poinformowali w środę analitycy e-petrol. pl.

Wzrosty na rynku paliw

Eksperci zwrócili uwagę, że pierwsze dni maja przyniosły spodziewane podwyżki cen paliw podstawowych na stacjach, za sprawą drożejącej ropy Brent, której notowania w pewnym momencie przekroczyły poziom 120 dol. za baryłkę.

Podkreślili, że po dostosowaniu przez właścicieli stacji cenników do maksymalnych cen ustalanych przez ministra energii, litr 95-oktanowej benzyny kosztuje aktualnie o 28 gr więcej niż przed tygodniem, czyli 6,47 zł. Olej napędowy podrożał natomiast o 18 groszy w porównaniu do wyników ostatniego notowania i za litr płaci się średnio 7,27 zł. Potaniał natomiast autogaz, który jest tańszy o grosz i kosztuje 3,78 zł/l.

Ceny paliw w Polsce

Jak wskazali przedstawiciele portalu, obecnie najtaniej jest w Wielkopolsce oraz w województwie śląskim. W woj. wielkopolskim najmniej płaci się za litr benzyny 95 i diesla - 6,37 i 7,19 zł, a w śląskim jest najtańszy autogaz z ceną 3,70 zł.

Najdroższa benzyna 95 jest na Kujawach i Pomorzu, Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, gdzie litr kosztuje średnio 6,44 zł. Na stacjach województwa dolnośląskiego jest również najdroższy olej napędowy, którego litr kosztuje średnio 7,27 zł oraz autogaz, oferowany w średniej cenie 3,83 zł za litr.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 - 6,99 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł. W czwartek ceny maksymalne będą niższe - litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 6,95 zł, a oleju napędowego - 7,26 zł.

Co się składa na cenę paliwa? Źródło: PAP/Michał Czernek

