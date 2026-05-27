"Zatrzymano trzy osoby". Szef MSWiA o fałszywych alarmach, podał szczegóły
Tyle kosztuje paliwo w środę

Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej"
Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w środę 27 maja są takie same jak dzień wcześniej - wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki.

Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa w środę, 27 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,42 zł za litr;
  • Pb98 - 6,96 zł za litr;
  • ON - 6,75 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

We wtorek, 26 maja, litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,42 złotych, benzyny 98 - 6,96 złotych, a oleju napędowego - 6,75 złotego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej najprawdopodobniej zostanie przedłużony - przekazał w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej". Do 31 maja obowiązuje obecnie rozporządzenie obniżające stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 procent, a także rozporządzenie wprowadzające czasowe obniżki akcyzy.

- Program CPN został celowo zaprojektowany w ten sposób, żeby dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1,6 miliarda złotych miesięcznie. To nie są bagatelne kwoty. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, ten program przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych - powiedział w poniedziałek Domański.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. 

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
