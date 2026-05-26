Moto

Tyle zapłacimy za paliwo we wtorek

Ceny benzyny i oleju napędowego we wtorek, 26 maja - według poniedziałkowego obwieszczenia resortu energii w sprawie maksymalnych cen paliw - są niższe niż dzień wcześniej.

Zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 26 maja, zobowiązane są do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,42 zł za litr;
  • Pb98 - 6,96 zł za litr;
  • ON - 6,75 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W poniedziałek, 25 maja, litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,46 złotego, benzyny 98 - 7 złotych, a oleju napędowego - 6,85 złotego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek.

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej najprawdopodobniej zostanie przedłużony - przekazał w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej". Do 31 maja obowiązuje obecnie rozporządzenie obniżające stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 procent, a także rozporządzenie wprowadzające czasowe obniżki akcyzy.

- Program CPN został celowo zaprojektowany w ten sposób, żeby dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1,6 miliarda złotych miesięcznie. To nie są bagatelne kwoty. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, ten program przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych - powiedział w poniedziałek Domański.

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
