"Drastyczne" podwyżki cen oleju napędowego

Na razie jednak za olej napędowy płacimy znacznie więcej niż w ubiegłym tygodniu. Według e-petrol.pl paliwo to najtańsze jest w województwie łódzkim gdzie kosztuje średnio 7,83 zł, a najdroższe na Podlasiu gdzie za litr zapłacimy 7,91 zł.

Ceny paliw. Lekkie spadki benzyny i autogazu

Ceny ropy naftowej spadają

Tymczasem w środę ceny ropy naftowej mocno spadają. To reakcja na nasilające się obawy inwestorów, że gospodarka Stanów Zjednoczonych może zmierzać w kierunku recesji.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku ok. 105 dolarów, co oznacza spadek o ponad 4 proc.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na sierpień jest wyceniana po ok. 110 dolarów za baryłkę (spadek o niemal 4 proc.). W obu przypadkach spadki są obserwowane od kilku dni.

Obawy o recesję przekładają się na ceny ropy

Wielu znanych prezesów firm i ekonomistów - od prezesa Tesla Inc Elona Muska po ekonomistę Nouriela Roubini - ostrzegają przed rosnącym prawdopodobieństwem, że największa gospodarka świata wejdzie w recesję.

Tymczasem administracja prezydenta Joe Bidena przygotowuje się do zintensyfikowania walki z wysokimi cenami paliw na amerykańskich stacjach benzynowych. Prezydent USA ma zaapelować do Kongresu o wprowadzenie "wakacji podatkowych" związanych z benzyną, której ceny w USA zbliżają się do rekordowych 5 dolarów za galon w czasie sezonu letnich wyjazdów, gdy popyt na benzynę mocno rośnie.