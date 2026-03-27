Tyle mają kosztować paliwa po obniżce

Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Premier Donald Tusk o cenach paliw
Źródło: TVN24
Rządowy projekt obniżki cen paliw ma przynieść kierowcom realną ulgę przy dystrybutorach. Po zmianach litr benzyny może kosztować mniej niż sześć złotych. Premier Donald Tusk zapowiada, że pierwsze efekty zmian kierowcy mogą odczuć jeszcze przed świętami.

Premier Donald Tusk w czwartek zapowiedział uruchomienie rządowego programu "CPN - ceny paliwa niżej". Ma on być odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliw wywołany sytuacją na Bliskim Wschodzie. Jak podkreślał szef rządu podczas konferencji prasowej, Polska nie ma wpływu na globalny kryzys energetyczny, ale może ograniczyć jego skutki dla kierowców poprzez działania podatkowe i regulacyjne.

Rządowy pakiet zakłada:

  • obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent,
  • redukcję akcyzy na benzynę o 29 groszy i na olej napędowy o 28 groszy,
  • wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw, ustalanej każdego dnia przez ministra energii,
  • spadek cen detalicznych o około 1,20 zł na litrze jeszcze przed świętami.
Ile kierowcy zapłacą za paliwo?

Według najnowszych danych Reflexu kierowcy w Polsce płacą obecnie średnio:

  • 7,16 zł za litr Pb95,
  • 7,85 zł za Pb98,
  • 8,75 zł za olej napędowy,
  • 3,68 zł za LPG.

Po wprowadzeniu zapowiadanych obniżek ceny mogą spaść odpowiednio do około:

  • 5,96 zł za Pb95,
  • 6,65 zł za Pb98,
  • 7,55 zł za diesla,
  • 2,48 zł za LPG.

Oznacza to wyraźną ulgę dla kierowców, choć wciąż nie powrót do poziomów sprzed kryzysu paliwowego.

Projekt ustaw wprowadzających program "CPN" ma zostać przyjęty w trybie przyspieszonym. Głosowanie w Sejmie zaplanowano na piątek. Jeszcze tego samego dnia rozwiązania mają trafić pod obrady Senatu, a następnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Maja Piotrowska
pc

pc
Źródło: tvn24.pl, Reflex

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
Zaskakująca skala zniszczeń. Naprawa potrwa lata
Duży zwrot. USA nie opublikują kluczowych informacji
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat
USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Trump ujawnia "prezent" od Iranu. Sugeruje plany wobec ropy
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
"Zapłacimy dużo więcej". Tyle kosztuje koszyk wielkanocny
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica