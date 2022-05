"Tak droga benzyna nie była jeszcze nigdy w historii, a wszystko wskazuje na to, że rekord zostanie pobity"

czytaj dalej

Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenie majątkowe premiera Mateusza Morawieckiego. Wynika z niego, że szef rządu jest właścicielem dwóch domów i mieszkania, a jego oszczędności wynoszą około 56 tysięcy złotych. To znaczny spadek w stosunku do ubiegłorocznego oświadczenia, ale wynika to z faktu, że Morawiecki kupił obligacje skarbowe o wartości ponad 4,6 miliona złotych.