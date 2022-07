Dobre informacje dla części kierowców. Szansa na obniżki cen benzyny "do 10 groszy na litrze"

"To oznacza, że zgodnie z oczekiwaniami notowaliśmy kilkugroszowe obniżki średnich cen paliw. Należy podkreślić, że jednak na części stacji tankowanie w tym tygodniu było już droższe i bardziej mogli to odczuć tankujący diesla. Olej napędowy na wybranych stacjach drożał do 9 groszy na litrze, podczas gdy ceny benzyny rosły do 3-5 gr/l" - czytamy w piątkowym raporcie.

Ceny paliw w Polsce

"Ceny ropy Brent na koniec tygodnia spadły do poziomu poniżej 100 dol. za baryłkę, co niestety nie wpłynie znacząco na poprawę sytuacji na krajowym rynku paliw, zwłaszcza w odniesieniu do oleju napędowego. Wynika to z faktu, że o ile ceny benzyny na rynku europejskim w tym tygodniu wyraźnie spadały, to ceny oleju napędowego pozostały bardziej stabilne" - zauważyli analitycy BM Reflex.