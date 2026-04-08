Trzy miliony kierowców na lodzie. "Nigdy nie drożało w tym tempie"

Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu

W środę rano na pojedynczych stacjach cena już doszła do psychologicznej bariery 4 zł za litr, chociaż w nocy prezydent USA Donald Trump ogłosił dwutygodniowe, dwustronne zawieszenie broni w wojnie z Iranem.

Analitycy w symulacjach ceny LPG po świętach jako górną granicę podawali kwotę 3,79 zł za litr, ale już we wtorek były w Polsce stacje paliw, na których za litr autogazu kierowcy płacili 3,93 zł.

Dynamiczny wzrost cen LPG

- LPG nigdy nie drożało w tym tempie. Przypomnę, że z końcem lutego kwota ta była o 1,19 złotego niższa - skomentował Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Jak dodał, "od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie nie było dnia, aby cena autogazu w Polsce spadła".

- Ona tylko rosła dzień po dniu. Dzisiaj w nocy na szczęście skończyła się wojna. Ale nie skończył się kryzys na rynku LPG. Kiedy ceny benzyny poszły mocno w dół, ceny LPG wciąż utrzymują wysoki poziom. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, wydaje się, że dzieli nas doba, może dwie od historycznego wyniku czterech złotych za LPG - powiedział Bielski.

Ceny autogazu

Ekonomiści podkreślają, że 4 zł w przypadku LPG dla wielu konsumentów jest barierą psychologiczną, gdyż wśród użytkowników autogazu przeważają osoby, które szukają oszczędności w obliczu rosnących kosztów życia.

- Jeśli różnica w cenach LPG i benzyny będzie malała, nie trzeba tęgich umysłów, aby wiedzieć, że opłacalność zamontowania instalacji LPG w aucie spadnie - ocenił z kolei Adrian Sinkowski, dyrektor Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Jak podkreślił, "kiedyś zwrot montażu następował nawet po siedmiu miesiącach". - Im różnica w cenach jest mniejsza, tym potrzeba więcej czasu, aby korzystanie z LPG zaczęło być dla kierowcy opłacalne. Liczba użytkowników autogazu w Polsce spadnie poniżej trzech milionów. To tylko kwestia czasu - powiedział Adrian Sinkowski, dyrektor Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Brak rządowych obniżek na gaz

Z chwilą pojawienia się rozporządzeń ministra finansów (pierwszego w zakresie paliw zwolnionych z akcyzy, drugiego w zakresie paliw, które objęte zostaną niższą stawką VAT) do MF wystąpiły trzy organizacje branżowe: Polska Izba Gazu Płynnego, Polska Organizacja Gazu Płynnego oraz Koalicja Na Rzecz Autogazu. Jednak MF nie zdecydował się do tej pory na podobny ruch w przypadku LPG.

Jak wskazuje PIGP, kiedy cztery lata temu w życie weszła Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, wszystkie paliwa zostały potraktowane w jednakowy sposób i każdemu obniżono VAT.

Według Instytutu WiseEuropa wpływy z podatku VAT od LPG pomimo obowiązywania obniżonej do 8 proc. stawki wyniosły w 2022 roku 2,4 mld zł i były wówczas rekordowe w historii. Było to efektem wyższej ceny LPG w skali roku.

Rynek LPG w Polsce

LPG jest trzecim najważniejszym paliwem transportowym w Polsce po benzynie i oleju napędowym (według raportu Instytutu WiseEuropa ON to 58,6 proc., benzyna stanowi 23,1 proc., zaś LPG 8,4 proc., żadne inne paliwo w strukturze zużycia energii w transporcie nie przekracza 4 proc.).

Polski rynek autogazu jest największym tego typu rynkiem na terenie Unii Europejskiej. Drugim tak dużym są Włochy. Po polskich i włoskich drogach jeździ siedem na dziesięć wszystkich zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej samochodów zasilanych autogazem.

Samochody zasilane LPG stanowią na tle wszystkich aut w kraju od 11,7 proc. do 13,4 proc. (pierwsza z liczb pochodzi z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, druga z raportu rocznego Polskiej Organizacji Gazu Płynnego).

Trzy miliony Polaków jeździ na gazie

Szacuje się, że kierowców korzystających z LPG jest w Polsce około 3 milionów. Z autogazu korzystają najczęściej osoby mniej zamożne, świadomie szukające oszczędności, a także mikro- lub mali przedsiębiorcy, istotni z punktu widzenia rynków lokalnych, tacy jak piekarze, taksówkarze czy rolnicy.

Zużycie LPG w Polsce to 2,6 mln ton, z czego 2,5 mln stanowi import, około 1,9 mln ton LPG (około 74 proc.) to rynek autogazu. W ciągu 30 lat, od 1997 roku, zużycie LPG w Polsce urosło trzykrotnie.

Obecnie LPG do Polski sprowadzany jest z Zachodu (produkowany głównie w USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji oraz w pewnym zakresie w Niemczech).

Resort energii o LPG

"Rynek LPG w Polsce funkcjonuje stabilnie - nie odnotowuje się zakłóceń dostaw ani istotnych problemów logistycznych. Obserwowany wzrost cen ma przede wszystkim charakter zewnętrzny i wynika z uwarunkowań geopolitycznych oraz zmian w globalnych łańcuchach dostaw" - przekazało Ministerstwo Energii w komentarzu dla redakcji tvn24.pl.

Resort zaznaczył, że autogaz wciąż pozostaje paliwem tańszym w użytkowaniu niż benzyna i diesel. "Pakiet 'Ceny Paliw Niżej' ma charakter interwencyjny i został ukierunkowany na te paliwa, które w największym stopniu wpływają na codzienne koszty transportu i funkcjonowanie gospodarki - benzyny silnikowe oraz olej napędowy" - wyjaśniło ministerstwo.

"Sytuacja na rynku LPG jest na bieżąco monitorowana przez Ministerstwo Energii i w przypadku dalszych zaburzeń analizowana będzie zasadność zastosowania dodatkowych działań osłonowych również w tym segmencie" - podsumował resort energii.

Co się stanie z ceną autogazu

Od końca lutego w ciągu miesiąca w wyniku konfliktu w Zatoce Perskiej ceny autogazu w obrocie detalicznym wzrosły o 1/3.

Zdaniem ekspertów PIGP, z chwilą odblokowania cieśniny Ormuz rynek nie wróci od razu do stanu sprzed marca, ale - w obliczu nowych łańcuchów dostaw i nowych cen, które pojawiły się na rynkach - będziemy raczej mieli do czynienia z konsekwentną "odbudową", trwającą nie dni, a miesiące.

