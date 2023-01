"Cudów na Orlenie ciąg dalszy". Kolejne zmiany w cenniku

W sobotę cena jednego metra sześciennego benzyny bezołowiowej 95 spadła do 5245 zł z 5936 zł w piątek. Z kolei cena oleju napędowego została obniżona do 6057 zł z 6895 zł w piątek. Cena benzyny bezołowiowej 98 spadła do 5543 zł za metr sześcienny z 6265 zł w piątek.

Wyższy VAT na paliwa

- My przez wiele miesięcy mieliśmy tak zwaną tarczę antyinflacyjną, która sprawiała, że VAT na paliwa nie wynosił 23 proc., tylko 8 proc. Teraz, w wyniku decyzji rządu, (..) wracamy do VAT-u 23 procent. Wydawałoby się, że to lekko licząc jest około złotówki na litrze paliwa więcej. W tej chwili Orlen obniża ceny hurtowe paliwa, jest to de facto podobna kwota, którą zwiększyliśmy na VAT. Z punktu widzenia gospodarki polskiej, to jest tak, że przekładamy trochę z jednej kieszeni do drugiej. Wcześniej zarabiała spółka państwowa, a teraz kwotę weźmie sobie po prostu fiskus. Dzięki zejściu z marży Orlenu jesteśmy w stanie uzyskać bardzo podobne ceny do tych, które mieliśmy - podkreśliła Gołębicka.