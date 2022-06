Cenowe rekordy na stacjach. Czekają nas kolejne "skokowe podwyżki"

Według BM Reflex ryzyko dalszych podwyżek cen na stacjach jest wysokie. "Jest miejsce na podwyżki cen zarówno benzyn jak i oleju napędowego o ok. 10 – 20 gr/l. Jeśli jednak ceny paliw gotowych na rynku europejskim będą dalej rosły, to podwyżki cen na stacjach mogą być wyższe" - napisano w komentarzu BM Reflex.

Ceny paliw. "Czekają nas skokowe podwyżki"

Według analityków portalu e-petrol.pl "czekają nas skokowe podwyżki cen paliw", ale ich zdaniem w najbliższych dniach krajowi producenci paliw nie wprowadzą zmian do swoich cenników hurtowych. "Wynika to z braku wyznacznikowych notowań międzynarodowych, na bazie których kalkulowane są ceny w polskich rafineriach" - podkreślili eksperci. Zauważyli, że zmiany w cenach hurtowych mogą pojawić się najwcześniej we wtorek. W ocenie e-petrol.pl ten brak nowych cenników w Orlenie i Lotosie nie oznacza braku zmian cen na stacjach. Wg analiz portalu w drugim tygodniu czerwca czekają nas bardzo wyraźne podwyżki, które obejmą podstawowe gatunki paliw. Eksperci prognozują, że benzyna 95 oktanowa "będzie nieuchronnie zbliżać się do 8 zł za litr". "Wyraźnie taniej może być oferowany diesel, właściciele stacji paliw podwyższą ceny, ale powinni sprzedawać go po 7,33-7,48 zł/l" - dodali. W przypadku LPG analitycy e-petrol.pl przewidują "czasową stabilizację ceny" - w najbliższych dniach średnio w kraju cena LPG powinna utrzymywać się w przedziale 3,56-3,66 zł/l.