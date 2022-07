Analitycy prognozują spadki cen na stacjach. "W dalszym ciągu sytuacja jest napięta"

czytaj dalej

TVN24 i "Fakty" TVN z bardzo dobrymi wynikami oglądalności w czerwcu 2022 roku. Stacja informacyjna TVN24, należąca do wiodącego globalnego koncernu mediowego Warner Bros. Discovery, osiągnęła 5,4 procent udziału w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. To jeden z najwyższych wyników za czerwiec w historii TVN24. Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty" TVN. Portal TVN24 w czerwcu miał prawie 10 milionów realnych użytkowników. To trzy razy więcej niż strony internetowe innych kanałów informacyjnych.