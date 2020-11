Kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Nowe prognozy

BM Reflex dodaje, że podwyżki cen w mijającym tygodniu występowały na części stacji, a to oznacza, że w przyszłym tygodniu ceny detaliczne mogą jeszcze rosnąć, tym bardziej, że ceny hurtowe prawdopodobnie utrzymają się na obecnym wyższym poziomie.

"Cały mijający tydzień obserwowaliśmy wahania cen styczniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent w rejonie 42,71 – 44,89 dol. za baryłkę. W piątek rano ropa Brent kosztowała ok. 44 dolary za baryłkę i była o 1,5 dol. wyższa niż przed tygodniem" - podało biuro.

Rozwój pandemii i problemy gospodarcze

Jak wskazali analitycy BM Reflex, po technicznym spotkaniu OPEC oraz posiedzeniu Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego (JMMC) nasuwa się wniosek, że OPEC+ w trakcie zaplanowanego na 30 listopada oficjalnego posiedzenia będzie debatował nad utrzymaniem niższych limitów produkcji do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

Portal dodał, że w obliczu zagrożenia dalszym rozwojem pandemii i kolejnymi problemami gospodarczymi, jakie może ona nastręczać, trudno oczekiwać istotnego odbicia cen w górę. "Co się tyczy głównej gospodarki globu, w przypadku zapasów w USA w tym tygodniu prognozowano zwyżkę o 1,95 mln baryłek dla ropy, jednak w wynikach wyniosła ona 0,77 mln baryłek. Rynek amerykański po wyborach może wrócić do tematu pakietu pomocowego zw. z COVID-19. Taka zmiana punktów ciężkości może stanowić o pewnym pobudzeniu popytu na paliwa w USA, o ile wreszcie dojdzie do skutku" - czytamy w analizie.