Rząd chce walczyć z "martwymi duszami". Minister podał przykład

Centralna ewidencja pojazdów - zmiany

Autorzy nowych regulacji w uzasadnieniu do projektu wskazywali, że z analizy stanu pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów wynika, że "znakomita część pojazdów objętych przepisem nie istnieje". Jednocześnie zwracano uwagę, że "uporządkowanie stanu prawnego pojazdów, co do których zachodzi istotne podejrzenie, że faktycznie już nie istnieją i nie poruszają się po drogach, nie ma podstaw prawnych, które pozwoliłyby ich ostatnim właścicielom na wyrejestrowanie".