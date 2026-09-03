Moto Zielone światło dla fabryki aut elektrycznych pod Jaworznem Radosław Omachel |

Miał być polski odpowiednik Tesli. Teraz prawie połowa zatrudnionych w fabryce straci pracę Źródło wideo: Maciej Mazur/Fakty TVN

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Sejmowa komisja środowiska pozytywnie zaopiniowała w czwartek wniosek spółki ElectroMobility Poland (EMP) w sprawie wniesienia należących do niej gruntów do spółki celowej. Grunty w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym i parku inwestycyjnym pod Stalową Wolą trafią do spółki powołanej do stworzenia joint venture z tajwańskim gigantem technologicznym Foxconn.

Wycięty las pod budowę fabryki Izery, w tle elektrownia Jaworzno. Ujęcie z drona, 30 marca 2023

Aport do spółki celowej EMP Auto

Jak poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji wiceprezes EMP Tomasz Gałaszkiewicz, celem wniosku spółki było uzyskanie wymaganej przepisami zgody na wniesienie jaworznickiej nieruchomości EMP aportem do podmiotu o nazwie ElectroMobility Poland Auto (EMP Auto). Firma ma siedzibę w Jaworznie i została utworzona przez EMP w grudniu 2025 roku.

To kolejny krok w stronę rozpoczęcia pod Jaworznem budowy fabryki samochodów.

Hub produkcyjno - rozwojowy pod Jaworznem

Inwestycja nazywana hubem produkcyjno - rozwojowym EMP ma być realizowana jako joint venture z Hon Hai Technology, podmiotem z tajwańskiej grupy technologicznej Foxconn. Dostawcą technologii budowy samochodów elektrycznych ma być z kolei Foxtron, spółka joint venture Foxconnu i tajwańskiego producenta aut o nazwie Yulon.

Wycięty las pod budowę fabryki Izery w Jaworznie. Ujęcie z drona, 30 marca 2023 Źródło zdjęcia: TVN24

- Chodzi o to, aby w jednym w jednym podmiocie skoncentrować aktywa, odpowiedzialność operacyjną, proces inwestycyjny i przyszłą działalność produkcyjną, badawczą, rozwojową oraz sprzedażową. Taka struktura zwiększa przejrzystość, ogranicza ryzyka i ułatwia wejście partnera kapitałowego - sprecyzował wiceszef EMP.

4,5 mld zł dofinansowania z KPO

Gałaszkiewicz zadeklarował, że negocjacje dotyczące modelu joint venture są zaawansowane, a celem jest finalizacja umowy do końca listopada 2026 roku. Partner ma wnieść do przedsięwzięcia technologie, know-how oraz kapitał.

Spółka EMP ma zabezpieczone środki na realizację projektu. W 2025 roku została dokapitalizowana z funduszu reprywatyzacji a 26 sierpnia, korzystając z funduszy z KPO, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejął EMP podwyższając kapitał spółki o 4,5 mld zł.

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Umowa z Foxconnem

Zgodnie z zawartą jeszcze w maju umową z Foxconnem większościowym akcjonariuszem polsko - tajwańskiego joint venture pozostanie strona polska. Efektem ma być budowa w Polsce nowoczesnego centrum produkcyjno-technologicznego dla elektromobilności, obejmującego fabrykę samochodów elektrycznych i centrum badawczo - rozwojowe.

Start budowy pod Jaworznem wiosną 2027 roku

Foxconn to tajwański potentat technologiczny produkujący podzespoły i gotowe produkty dla takich firm ajak Apple, Huawei czy Sony. Pod koniec poprzedniej dekady Tajwańczycy rozpoczęli serię inwestycji w produkcję samochodów elektrycznych. Uruchomili produkcję takich aut na Tajwanie, ale zainwestowali też w projekty w Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.

Budowa polsko - tajwańskiej fabryki ma ruszyć wiosną 2027 roku. Produkcja samochodów miałaby wystartować pod koniec dekady.

Foxconn zamiast Intela

Także pod koniec dekady ma być gotowa inna duża inwestycja tajwańskiego koncernu. Wiosną Foxconn poinformował, że w Miękini pod Wrocławiem, gdzie amerykański Intel miał budować swoją fabrykę półprzewodników, powstanie zakład produkcji podzespołów i serwerów dla branży AI. Pracę ma tu znaleźć docelowo nawet 40 tys. osób.