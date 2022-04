Problemy z barierami drogowymi. "Z bardzo dużym dystansem podchodzimy do zawierania nowych umów"

czytaj dalej

Prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak została powołana do rady nadzorczej Energi. Waksmundzka-Olejniczak do 8 kwietnia była prezesem Energi należącej do grupy Orlen. Wcześniej do rady nadzorczej trafił Daniel Obajtek.