Boże Narodzenie coraz bliżej. Analitycy zwrócili uwagę, że koszty tankowania są niższe niż przed rokiem. Z ich prognoz wynika, że w najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z dalszymi przecenami na stacjach. "Przestrzeń do obniżek na stacjach ciągle jest spora" - podkreślono. To dobre informacje dla osób planujących wyjazdy samochodem w czasie świąt.