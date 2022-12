Wzmożone kontrole na drogach. Policja będzie sprawdzać nie tylko prędkość

Boże Narodzenie 2022 - kontrole na drogach

Zwrócił też uwagę, że w święta może być bardzo zmienna pogoda. - Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do swoich bliskich. Jeśli jest to możliwe wyjedźmy wcześniej byśmy nie musieli się spieszyć i stresować korkami, które w tym okresie bywają trudne do uniknięcia. Dlatego, też przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę na to czy wszystkie światła mamy sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne i czy wszystkie płyny są uzupełnione - powiedział.