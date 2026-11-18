Moto Po szalonych rajdach straciły dostęp. Bezzałogowe taksówki wycofane z autostrad Oprac. Alicja Skiba |

Latający nielot. Prototyp nowego samochodu Źródło wideo: X/TESLA VIA CNN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Decyzja została podjęta po tym, jak stan Kalifornia zakazał bezzałogowym taksówkom producenta poruszania się po stanowych autostradach w związku z serią zdarzeń drogowych z udziałem tych pojazdów.

Waymo stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa

Kalifornijski Departament Pojazdów Silnikowych (DMV) uzasadnił, że za zakazem stoi "bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego". W listopadzie kilka bezzałogowych samochodów Waymo wjechało na teren prac budowlanych na trasie numer 101.

Urząd poinformował również, że taksówki Waymo są zagrożeniem "z powodu powtarzających się wtargnięć aut tej firmy do aktywnych stref budowy, w których przebywają pracownicy budowlani, pojazdy i sprzęt".

W innym incydencie - na początku tego miesiąca - samochód Waymo próbował wyprzedzić pojazdy patrolowe na autostradzie w San Francisco.

Video shows a Waymo in San Francisco on I-280 speeding past traffic as the California Highway Patrol performs a traffic break. The Waymo is seen trying to go around the CHP patrol cars, even at one point turning its blinker on. For more information, https://t.co/PuIThxj4vj pic.twitter.com/n8jy5iE2iU — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 11, 2026 Rozwiń

Zakaz wprowadzony 11 listopada będzie obowiązywał w Kalifornii do czasu aż Waymo "udowodni, że podjęła skuteczne działania naprawcze w celu usunięcia niedociągnięć, które doprowadziły do nałożenia ograniczeń".

Firma wycofuje taksówki z autostrad

Waymo zapewniło, że współpracuje z władzami stanowymi "sumiennie i odpowiedzialnie w celu wznowienia ruchu na autostradach". Jak dodało, w wyniku incydentu na trasie US Route 101 na południe od San Francisco nie odnotowano żadnych obrażeń ani kolizji.

Rzecznik firmy dodał również, że zgodnie z zasadami firmy, "według których bezpieczeństwo jest priorytetem", firma ograniczyła również jazdę po autostradach "na pozostałych rynkach", na których działa, aby "ocenić wyniki".

Taksówki Waymo działają w 15 amerykańskich miastach Źródło zdjęcia: Shutterstock

Dane na stronie internetowej Waymo wskazują, że odnotowano o 95 proc. mniej wypadków skutkujących obrażeniami z udziałem samochodów tej firmy, niż z udziałem aut prowadzonych przez ludzi.

Firma obsługuje bezzałogowe taksówki w 15 miastach w Stanach Zjednoczonych, ale po autostradach przejazdy oferowane są jedynie w kilku lokalizacjach, w tym w San Francisco, Los Angeles i Miami.

Producent wycofał z ruchu w maju tysiące swoich autonomicznych samochodów w USA z powodu błędu oprogramowania, który tworzył ryzyko wjeżdżania przez pojazdy na zalane jezdnie.