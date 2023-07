Bezterminowe prawo jazdy. Kiedy wymiana?

Bezterminowe prawa jazdy przestały być wydawane nieco ponad 10 lat temu. Od 19 stycznia 2023 roku każdy nowy dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu posiada datę ważności. Co z tymi osobami, które wyrobiły je wcześniej? Ich prawa jazdy zgodnie z przepisami też stracą ważność.

W ustawie o kierujących pojazdami z 19 stycznia 2013 roku wprowadzono daty ważności dla dokumentów upoważniających do prowadzenia pojazdów (każdej kategorii). Określono w niej trzy możliwe terminy ważności - 5, 10 i 15 lat. Ten ostatni dotyczy osoby w pełni zdrowej, która nie posiada żadnych przeciwskazań do kierowania pojazdami. Niemniej przy wymianie dokumentu należy każdorazowo udać się do lekarza, który zbada nasz stan zdrowia.

Wymiana prawa jazdy. Co z badaniem lekarskim?

Co w przypadku osób, które wyrobiły dokument wcześniej i posiadają bezterminowe prawo jazdy? Będą mogły nacieszyć się nim maksymalnie do 2033 roku. Do tego momentu wszystkie będą musiały zostać wymienione, ale akcja ma rozpocząć się wcześniej, w 2028 r.

W ustawie nie doprecyzowano, w jakiej kolejności kierowcy mają zgłaszać się do urzędów w celu wymiany dokumentów. Ustalono jednak, że "prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy". Odpowiedniego rozporządzenia jeszcze nie ma.

Osoby, które wymieniają bezterminowe prawo jazdy, będą otrzymywać dokumenty z 15-letnim okresem ważności. Jednocześnie w ich przypadku, przy wymianie bezterminowego prawa jazdy, nie będzie potrzeby wizyty lekarskiej. Dlatego, że prawo nie działa wstecz i nie można kierowcom odebrać ich uprawnień.

Cykliczne badania lekarskie muszą wykonywać tylko te osoby, które od początku posługują się prawem jazdy z określonym terminem ważności.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy. Co jest potrzebne?

Jeśli chcesz wymienić swoje bezterminowe prawo jazdy wcześniej, to do urzędu musisz przyjść z kilkoma dokumentami oraz odliczoną kwotą 100,5 zł na uiszczenie opłaty ewidencyjnej.

Dokumenty potrzebne do wymiany bezterminowego prawa jazdy to: - wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (znajdziesz go w urzędzie), - kopia obecnego prawa jazdy (może zostać wykonana na miejscu - w urzędzie), - potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy (potwierdzenie przelewu lub wpłaty stacjonarnej), - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 kk. (o składaniu fałszywych zeznań), - dowód osobisty, - oświadczenie złożone w trybie art. 11. ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, - aktualna fotografia o wymiarach 35x45 mm (nie może to być dotychczasowa, ani taka, która jest obecna w bazie).

Wniosek o prawo jazdy można złożyć także przez internet, poprzez ePUAP.

Ile trwa wydanie prawa jazdy, jak sprawdzić postęp prac?

Po złożeniu wniosku na odbiór musimy nieco poczekać. O tym, że nowe prawo jazdy jest już gotowe, zostaniemy poinformowani za pomocą wiadomości SMS.

Aktualny stan prac nad dokumentem możesz sprawdzić także na stronie przygotowanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., która odpowiada za produkcję dokumentów, info-car.pl. Wyszukanie jest możliwe po trzech danych: PESEL, data urodzenia lub numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Do tego należy podać swoje imię i nazwisko. W odpowiedzi otrzymamy prosty komunikat o statusie prac nad dokumentem.

