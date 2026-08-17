Moto Jak dbać o bezpieczeństwo w podróży? "O pierwszej w nocy każdy traci werwę" Oprac. Wiktor Knowski |

Barbara Król o bezpieczeństwie w podróży samochodem i autokarem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tragedii doszło w niedzielę nad ranem, na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Dwanaścioro pasażerów zginęło, siedmioro kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałych 40 osób zostało lekko rannych.

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- W Europie i w Polsce, szczególnie w takich dużych transportach, nasza tolerancja co do tego, żeby ignorować przepisy - bo przepisy istnieją - jest bardzo wysoka - powiedziała na antenie TVN24 Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Bezpieczeństwo na drodze. O czym powinniśmy pamiętać?

Ekspertka podkreśliła, że choć w wielu krajach odpowiedzialność karna za niezapięte pasy spoczywa zarówno na kierowcy, jak i na pasażerze, w Polsce jest nią objęty wyłącznie kierowca.

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- Mamy dwie kwestie: jak zapobiegać wypadkom, czyli żeby w ogóle nie doszło do tego zdarzenia i tu jest właśnie kondycja kierowcy, jego wiek, jego doszkalanie, sprawdzanie jego umiejętności i kontrola czasu wypoczynku - wymienia Król.

- Oprócz tego jest jeszcze wyposażenie pojazdu, tzw. systemy wspierania kierowcy czyli ADAS, które mogą kontrolować zjeżdżanie z pasa ruchu czy układy, które na podstawie tego jak często kierowca mruga i jak pracują jego gałki oczne mogą do 45 minut przed ewentualnym mikrozaśnięciem wysyłać sygnały ostrzegawcze - dodała.

Ekspertka przypomniała, że w przypadku wątpliwości, jako pasażerowie, możemy poprosić Główną Inspekcję Ruchu Drogowego lub policję o kontrolę. Podkreśliła, że istotne jest również to, jak zabezpieczają się sami podróżni: m.in. czy mają odpowiednio zapięte pasy, czy w kabinie autokaru są zabezpieczone rzeczy.

Zdaniem Barbary Król ważna jest również samokontrola kierowcy. - Nasze funkcje poznawcze, czyli to, jak reagujemy, jaką mamy możliwość przewidywania i zapamiętywania i reagowania ma ogromny związek ze zmęczeniem. O pierwszej w nocy każdy traci werwę - powiedziała.