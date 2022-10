Kamizelki a bezpieczeństwo na drodze. Jej założenie poprawia widoczność ponad siedmiokrotnie

10 złotych to nie jest dużo, zwłaszcza jeśli może grozić 3000 złotych kary. O tym, jak przydatne są kamizelki odblaskowe w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze w materiale z programu "Raport" w TVN Turbo.

"Powinna mieć certyfikat"

Zgodnie z polskimi przepisami nie mamy obowiązku posiadania kamizelki (a także apteczki, obowiązkowy jest tylko trójkąt ostrzegawczy i gaśnica) w aucie. Na rowerzyście, ani na pieszym nie ciąży za to obowiązek noszenia odblasków na sobie. Jednak specjaliści i policjanci zalecają, by poruszając się po zmroku mieć element odblaskowy na sobie.

Oznacza to, że w świetle prawa problemem nie jest samo niezałożenie kamizelki, ale to, że stworzyliśmy zagrożenie dla innych, nie mając jej na sobie. A to podlega karze zgodnie z artykułami 86 i 97 Kodeksu wykroczeń.