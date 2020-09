Niedługo jazda bez "prawka" przy sobie. Ekspert widzi "mały problem"

W grudniu zaczną obowiązywać przepisy dotyczące jazdy bez "prawka" przy sobie. Mają one wiele plusów, ale mogą też przyczynić się do pewnych problemów. O zaletach i wadach nowych przepisów mówił na antenie TVN24 Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Co w przypadku stłuczki?

Dodał, że w przypadku jazdy bezkolizyjnej "nie ma żadnego problemu". Zaznaczył jednak, że w Polsce drobnych stłuczek "mamy dużo - dziennie ponad tysiąc, co godzinę notujemy około 50 stłuczek, więc jest to problem bardzo powszechny".

- Ale jest mały problem. (...) Jeśli dojdzie to kolizji i sprawca skorzysta z tego prawa, i nie będzie miał przy sobie tych wszystkich dokumentów, a będzie chciał napisać oświadczenie o spowodowanej kolizji, to wówczas może mieć trudności, by przekonać poszkodowanego, by przyjął to oświadczenie. Bo nie będzie mógł potwierdzić żadnych danych identyfikujących osobę, ubezpieczenie, a także pojazd - tłumaczył Konkolewski.