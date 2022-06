Rekordowe ceny benzyny. Polska unijnym liderem wzrostów

czytaj dalej

Inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie w XXI wieku. Zdaniem ekonomistów efekty podwyżek stóp procentowych zobaczymy dopiero za kilka kwartałów. - Są inne narzędzia, które mogą pomóc w stłumieniu inflacji. To jest na przykład podniesienie stopy rezerwy obowiązkowej dla banków - powiedział w TVN24 BiS Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. - Gdyby to zrobiono, to wtedy by nie obciążano tym kosztem walki z inflacją kredytobiorców - ocenił prof. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej.