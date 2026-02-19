Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

"Wybraliśmy Polskę". Drugi taki zakład w Europie

Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
Samochody elektryczne podbijają Polskę
Źródło: TVN24
W Wałbrzychu powstanie nowa fabryka zajmująca się odzyskiwaniem części z samochodów wycofanych z eksploatacji - poinformowała Toyota Motor Manufacturing Poland. Zakład ma przetwarzać około 20 tysięcy pojazdów rocznie.

Fabryka Zrównoważonego Obiegu powstanie na powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych na terenie wałbrzyskich zakładów Toyoty. Grzegorz Górski z Toyota Motor Manufacturing Poland w piątek powiedział, że to początek procesu inwestycyjnego i na razie firma nie zdradza nakładów, jakie poniesie w związku z uruchomieniem nowej fabryki.

Blisko 20 tysięcy pojazdów rocznie

- Nie budujemy żadnego nowego budynku, a wykorzystamy powierzchnie w obecnych halach produkcyjnych. Zakładamy, że Fabryka Zrównoważonego Obiegu rozpocznie działalność w drugiej połowie tego roku - powiedział Górski. W nowym zakładzie będą pracowali dotychczasowi pracownicy Toyota Motor Manufacturing Poland.

Fabryka będzie przetwarzać rocznie blisko 20 tys. pojazdów wycofanych z eksploatacji. Stare auta będą tam demontowane, tak aby odzyskać części nadające się do ponownego użycia.

"Elementy takie jak baterie czy koła zostaną ocenione pod kątem możliwości ich regeneracji, ponownego wykorzystania lub recyklingu. Toyota zamierza również odzyskiwać cenne surowce takie jak miedź, stal, aluminium i tworzywa sztuczne, które następnie będą wykorzystywane w produkcji nowych pojazdów" - podała w czwartkowym komunikacie Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP).

Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
Źródło: Maciej Kulczyński/PAP

Czytaj też: Auta tego producenta sprzedają się najlepiej

Druga taka w Europie

Dyrektor Fabryki Zrównoważonego Obiegu w TMMP Jarosław Fidler podkreślił, że wałbrzyski zakład będzie największym tego typu przedsięwzięciem na polskim rynku motoryzacyjnym. - Pozwoli ona także na zdywersyfikowanie działalności TMMP oraz bardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów - wskazał Fidler.

To druga Fabryka Zrównoważonego Obiegu w Europie uruchamiana przez Toyotę. Pierwsza działa od ubiegłego roku w Burnaston w Wielkiej Brytanii.

- Wybraliśmy Polskę ze względu na rozwinięty sektor recyklingu, duży potencjał rynku pojazdów do demontażu oraz obecność naszej infrastruktury produkcyjnej. W nadchodzących latach planujemy wprowadzać podobne inwestycje na innych rynkach europejskich - podkreślił wiceprezes ds. gospodarki obiegu zamkniętego w Toyota Motor Europe Leon van der Merwe.

Dolnośląskie fabryki Toyoty - w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach - od ponad 20 lat produkują jednostki napędowe do modeli Toyoty i zatrudniają łącznie blisko 3 tys. osób. Całkowita wartość inwestycji Toyoty na Dolnym Śląsku wyniosła do tej pory 7 mld zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1309985482
Chińskie auta tu nie wjadą. Sztab Generalny wydaje zakaz
Chińskie samochody elektryczne
Chiny dają zielone światło. Liczą na "miękkie lądowanie"
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla

Najwięksi producenci na świecie

W 2024 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecka Volkswagen Group (ponad 9 mln sztuk) oraz południowokoreańska Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6 mln), holenderski Stellantis (5,5 mln), amerykański Ford (4,5 mln) czy chiński BYD (4,3 mln).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Kulczyński/PAP

Udostępnij:
Tagi:
samochodyWałbrzychPolskaMotoryzacjasamochody spalinoweSamochody elektryczne
Zobacz także:
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
Moto
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
Tech
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
Z kraju
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
Handel
Rosja Kreml Plac Czerwony
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane
Tech
shutterstock_2604581091
Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową
Moto
Senat
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Z kraju
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach
Z kraju
Donald Tusk w Zielonce
Tusk: to nie jest tylko gra słów
Z kraju
Pekin, Chiny
Fala przybiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników
Ze świata
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
Rynki
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
Z kraju
shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
Z kraju
Kevin Hassett pap_20251216_1KV
Nie dostał nominacji, teraz uderza. "Ten artykuł jest żenujący"
Ze świata
Władimir Putin
"Polowania na amerykańskie biznesy" w Ukrainie. "Byłem zszokowany"
Ze świata
Płock rafineria PKN Orlen
Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"
Z kraju
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"
Z kraju
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
Tech
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
Z kraju
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2324952347
"Apokalipsa" w branży IT? "Dla amatora to jazda bez hamulców"
Łukasz Figielski
Airbus A321-271NX Wizzair
Tania linia lotnicza uruchamia dwa nowe połączenia z Polski
Turystyka
pap_20251009_0UD
Weto, cenzura, hejt. "Polskie dzieci mają dziś niższy standard ochrony"
Maja Piotrowska
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
Ze świata
Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Nadchodzi rewolucja w przekąskach. To skutek popularności leków na odchudzanie
Ze świata
shutterstock_2670199723
Orzechy z pestycydem. Polska sieć wycofuje je ze sklepów
Z kraju
Donald Trump
Japonia obiecuje miliardowe inwestycję za gwarancję niższych ceł
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego
Ze świata
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica