Nowe zasady dla badań technicznych samochodów. Jest projekt

Jak przekazało ministerstwo w odpowiedzi na pytania redakcji, został złożony w tej sprawie wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt będzie "obejmował m.in. wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji fotograficznej w trakcie badania technicznego".

"Brak dodatkowych opłat"

"Dokumentacja fotograficzna ma za zadanie potwierdzenie obecności pojazdu na badaniu technicznym" - wyjaśniono.

Jak dodano, "projekt nie przewiduje dodatkowych opłat za wykonie badania po terminie".

"Po uzyskaniu zgody na procedowanie tego projektu zostanie on skierowany do konsultacji publicznych. Wtedy też projekt ustawy zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji" - oświadczono w komunikacie ministerialnym.

Resort zaznaczył, że obecnie jest "za wcześnie, aby przedstawić termin wejścia w życie przepisów, a także szczegółowe rozwiązania, które zostaną zaprezentowane na etapie konsultacji publicznych".

Chodzi o ustawę "Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Klimczak: przegląd tani, szybki i uczciwy

We wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w programie "Graffiti" Polsat News, że przepisy mają za zadanie umożliwienie zachowania pierwotnego terminu badania technicznego nawet wtedy, gdy kierowca zgłosi się na przegląd parę dni wcześniej, obowiązkowe będzie też fotografowanie pojazdu i licznika w warsztacie. Przepisy są efektem wdrożenia regulacji Komisji Europejskiej.

- Nie planujemy żadnej rewolucji. Musimy zaimplementować pewne przepisy Komisji Europejskiej i zapewniam kierowców, że będą wyłącznie ułatwienia, to o co prosili od dawna - powiedział minister.

Jak zapewnił, nie zamierza wprowadzić kar za spóźnienie z wykonaniem przeglądu technicznego.

- Chciałbym, żeby przegląd techniczny zawsze był tani, szybki i uczciwy. Dlatego wprowadzimy obowiązek fotografowania i licznika, i pojazdu, tak żeby nie było fikcyjnych przeglądów - powiedział.

