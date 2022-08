Chcą podwyżki opłaty za badanie techniczne pojazdu. "Zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm"

Koszty wykonania badania technicznego wynoszą: 98 zł – samochód osobowy, 162 zł – pojazdy zasilane gazem, 62 zł – motocykl, 153 zł – samochód ciężarowy. Do tego trzeba doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł, która jest pobierana, jeżeli badanie jest zakończone wpisem do dowodu rejestracyjnego.

Badanie techniczne samochodu - opłata

"Cieszymy się, że partnerzy społeczni w RDS poparli naszą inicjatywę i zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodów. Od kilku miesięcy próbujemy przekonać do tego pomysłu ministra infrastruktury, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm i wiele miejsc pracy. Firmy z branży SKP znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji" - powiedział, cytowany w komunikacie, Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy w Sejmie

Związkowcy i pracodawcy zwrócili się do rządu, aby w przedstawionym projekcie ustawy "ograniczyć zmiany wyłącznie do tych niezbędnych związanych z implementacją do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep". W ocenie Konfederacji Lewiatan projekt "ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania branży".