Nowy obowiązek podczas kontroli pojazdów. Rząd szykuje zmianę przepisów

Wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych. To jedna ze zmian, którą przewiduje szykowana przez rząd nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku przyszłego roku.

"Mając na względzie fakt, że system badań technicznych w Polsce wymaga przebudowy, to wprowadzenie powyższych rozwiązań jest niezbędne z uwagi na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w konsekwencji prawidłowego osiągnięcia celów, w zakresie minimum implementacyjnego, jakie wyznaczają nam przepisy unijne" - wyjaśnił resort.

"Dyrektywa 2014/45/UE powinna zostać wdrożona do prawa polskiego do dnia 20 maja 2017 r., natomiast stosowana powinna być od dnia 20 maja 2018 roku" - napisano w uzasadnieniu do projektu.