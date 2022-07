Rząd szykuje zmiany w badaniach technicznych aut

Wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych - to jedna ze zmian, którą przewiduje szykowana przez rząd nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć przepisami w tej sprawie - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Ma się też pojawić nowa, dodatkowa opłata za badanie techniczne pojazdu po terminie.

Chodzi o projekt o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Projekt po raz pierwszy został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji już w październiku 2020 roku, jednak od tego czasu nie trafił on na posiedzenie Rady Ministrów. Na początku lutego br. opublikowano nową wersję projektu, którą we wtorek ma się zająć rząd.

Przepisy mają wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2014/45/UE. "Dyrektywa określa minimalne wymagania niezbędne do wprowadzenia w zakresie badań technicznych pojazdów przez poszczególne państwa członkowskie UE, tworząc ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego systemu funkcjonowania badań technicznych pojazdów" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Zmiany w badaniach technicznych

Przepisy pozostawią starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, w tym prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Jednocześnie zaproponowano, by starosta realizował takie czynności kontrolne jak przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli okresowych sprawdzających stacje kontroli pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami, jakie powinien spełniać przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, weryfikacji wykonania otrzymanych zaleceń pokontrolnych.

W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu wskazano, że podział systemu nadzoru na nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad diagnostami przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych, wiążącą się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co będzie skutkować podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dodatkowa opłata za badanie po terminie

Zgodnie z nim w przypadku wykonania badania technicznego po upływie 30 dni po wyznaczonej dacie ma być pobierana podwójna opłata za przegląd. "Projekt ustawy zakłada, że w przypadku wykonania badania technicznego po upływie 30 dni po wyznaczonej dacie pobiera się dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 100 proc. wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego" - wskazano w uzasadnieniu dołączonym do projektu rozporządzenia.

Oznacza to, że opłata za badanie techniczne wykonywane 30 dni po wyznaczonym terminie w przypadku np. samochodu osobowego wyniesie 196 zł. Obecnie nie jest naliczana żadna dodatkowa opłata za wykonywanie badania po terminie. Koszty wykonania badania technicznego w terminie wynoszą: 98 zł – samochód osobowy, 162 zł – pojazdy zasilane gazem, 62 zł – motocykl, 153 zł – samochód ciężarowy. Do tego trzeba doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł, która jest pobierana, jeżeli badanie jest zakończone wpisem do dowodu rejestracyjnego.