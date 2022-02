Szykuje się nowa opłata za badanie techniczne pojazdu. "Ma na celu zdyscyplinowanie"

Badanie techniczne - nowa opłata

Oznacza to, że opłata za badanie techniczne wykonywane 30 dni po wyznaczonym terminie w przypadku np. samochodu osobowego wyniesie 196 zł. Obecnie nie jest naliczana żadna dodatkowa opłata za wykonywanie badania po terminie. Koszty wykonania badania technicznego w terminie wynoszą: 98 zł – samochód osobowy, 162 zł – pojazdy zasilane gazem, 62 zł – motocykl, 153 zł – samochód ciężarowy. Do tego trzeba doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł, która jest pobierana, jeżeli badanie jest zakończone wpisem do dowodu rejestracyjnego.

Co ważne, dodatkowa opłata za badania techniczne po wyznaczonej dacie ma stanowić przychód Transportowego Dozoru Technicznego. Według resortu infrastruktury "mając na uwadze konieczność pozyskania środków na zadania wynikające z nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zasadne było wprowadzenie nowej opłaty". "Jednakże, przede wszystkim jest to istotne rozwiązanie, które ma na celu zdyscyplinowanie właścicieli i posiadaczy pojazdów do przedstawiania pojazdów do badania technicznego w wyznaczonym terminie" - dodano.