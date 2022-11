Zmiany w badaniach technicznych pojazdów weszły w życie. Nowy obowiązek

Badanie techniczne pojazdów - zmiany

Jak wskazywano w uzasadnieniu, urządzenia eCall są montowane we wszystkich nowych pojazdach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku. Typy pojazdów homologowane przed dniem 31 marca 2018 roku można doposażać w system eCall na zasadzie dobrowolności.

Pojazdy kategorii M1 to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu osób i ich bagażu, mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy. Z kolei pojazdy kategorii N1 to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu ładunków, o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony.