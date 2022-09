Zmiany w badaniach technicznych aut coraz bliżej. Będzie dodatkowa opłata

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym został skierowany do sejmowej Komisji Infrastruktury. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie zyskał poparcia większości parlamentarzystów. Nowe przepisy przewidują między innymi zmiany w badaniach technicznych pojazdów. Wprowadzony ma zostać obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Przepisy przewidują stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów. Ma on zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także umożliwić sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

W czwartek odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie. Posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu. Za jego przyjęciem głosowało 216 posłów, przeciw było 227, a 2 wstrzymało się od głosu. Projekt został skierowany do sejmowej Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia.

Przepisy mają wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2014/45/UE. Jak wskazano w uzasadnieniu dołączonym do projektu, dyrektywa "określa minimalne wymagania niezbędne do wprowadzenia w zakresie badań technicznych pojazdów przez poszczególne państwa członkowskie UE, tworząc ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego systemu funkcjonowania badań technicznych pojazdów".