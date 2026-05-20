Badania kierowców będą droższe. Rząd szykuje zmiany

Opłata za badania psychologiczne kierowców w górę - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wyższa stawka będzie dotyczyła między innymi kierowców zawodowych, egzaminatorów, a także osoby, które utraciły prawo jazdy.

Projektowane przepisy zmieniają rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Zmiany dotyczą stawek za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badania przeprowadzane w trybie odwoławczym. Po wejściu w życie przepisów, kierowcy zapłacą więcej.

Resort wyjaśnia podwyżkę

"Proponowana stawka opłat za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy w kwocie 200 zł, jest zbliżona do rzeczywistego kosztu ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących" - wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia. Obecnie stawka wynosi 150 zł.

Zmiana wysokości opłat za egzaminy psychologiczne dotyczy wyłącznie grup kierowców objętych ustawowym obowiązkiem wykonywania takich badań (m.in. kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów czy osób, którym zatrzymano prawo jazdy np. za jazdę pod wpływem alkoholu lub przekroczenie limitu punktów karnych).

Łukasz Figielski

Będzie okres przejściowy

Projekt przewiduje przepis przejściowy, co oznacza, że za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu rozpoczęte, a niezakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kierowcy zapłacą 150 zł.

Projekt trafił do konsultacji, a każda zainteresowana strona ma 30 dni na zgłoszenie uwag i opinii. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
Tagi:
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
