Awangarda elektromobilności i siła napędowa zrównoważonej przyszłości

Konkretne cele i osiągnięcia

Świadomość, że niezbędne jest podjęcie działań oraz chęć przyczyniania się do światowych wysiłków na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych sprawiła, że BMW Group konsekwentnie dąży do bycia bardziej zrównoważonym i neutralnym środowiskowo przedsiębiorstwem. Dlatego też jako pierwszy producent samochodów na świecie, wyznaczyło sobie konkretne cele w zakresie redukcji emisji CO2 w całym cyklu życia pojazdów, od łańcucha dostaw, przez produkcję, aż po zakończenie fazy użytkowania.

Jako datę graniczną w przyjętym obecnie planie wyznaczono rok 2030, a do tego czasu planowane działania to między innymi:

Działania podejmowane przez BMW Group już teraz przynoszą wymierne efekty! Wszystkie zakłady BMW Group są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a wykorzystywana energia elektryczna w całości pochodzi ze źródeł odnawialnych. Godna podziwu jest również liczba poddawanych recyklingowi odpadów – jest to aż 99,3% w skali globalnej produkcji wewnętrznej.

Imponujące portfolio samochodów

I imponujące możliwości

Szeroki zakres działań BMW Group

BMW Group cały czas planuje w produkcji swoich samochodów wprowadzać kolejne innowacje, które mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wśród wprowadzonych w tym roku pojazdów znajdą się pierwsze w historii marki z całkowicie wegańskim wnętrzem, które opracowano w oparciu o wyjątkowo innowacyjne materiały zbliżone właściwościami do naturalnej skóry. Innym zrównoważonym działaniem będzie zmiana elementów wykończeniowych - od 2025 roku około 1/3 wykorzystanych surowców będą stanowić sieci i liny rybackie pochodzące z recyklingu.

Cele postawione przez BMW Group w przypadku elektrycznej floty są niezwykle ambitne – w przyszłym roku co najmniej 20% nowych samochodów ma mieć napęd elektryczny, w 2025 już co czwarty, a w 2026 roku co trzeci. Do 2030 roku producent planuje dostarczyć swoim klientom 10 milionów w pełni elektrycznych pojazdów.