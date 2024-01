Wszystkie autostrady w Polsce bezpłatne? Wiceminister zabrał głos

Koperski: jestem zwolennikiem bezpłatnych autostrad

- Jestem zwolennikiem, żeby wszystkie autostrady w Polsce dla samochodów do 3,5 t były bezpłatne, to zwiększa oczywiście bezpieczeństwo podróży. Chcielibyśmy podróżować tymi najlepszymi trasami. Może to być barierą dla wielu osób, jeżeli trzeba uiścić opłatę (...) - powiedział wiceminister. Według niego prywatne odcinki powinny trafić pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Natomiast warto się zastanowić, czy one powinny być bezpłatne dla wszystkich korzystających, czy np. tylko dla obywateli Unii Europejskiej (...) Te osoby, które mają zarejestrowane samochody poza UE nie powinny korzystać bezpłatnie z polskich autostrad, ale to jest moje zdanie - zaznaczył.

Wiele projektów do audytu

Koperski poinformował, że audyty będą dotyczyły m.in. projektów linii kolejowych - czy zostały one właściwie poprowadzone. Jak przypomniał, m.in. z woj. śląskiego docierały sygnały, że te inwestycje próbowano realizować wbrew woli samorządów i mieszkańców; chodzi np. o szybką kolej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Nie można realizować inwestycji centralnych z ewidentną, jaskrawą krzywdą mieszkańców, przy proteście samorządów. Chodzi o to, by uzyskać pełną synergię działań, żeby samorządowcy również czuli korzyść z tego, że jakieś inwestycje centralne są realizowane na ich terenie - oświadczył.