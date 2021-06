Szersza autostrada między Łodzią a Warszawą. Jest pierwsza decyzja środowiskowa

Wydano pierwszą decyzję środowiskową na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodano, że oznacza to, iż można kontynuować prace związane z przygotowaniem rozbudowy autostrady A2 do trzech pasów w obu kierunkach na odcinku nieco ponad 46 kilometrów od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim. Kolejna decyzja - dotycząca odcinka do węzła Konotopa - ma być wydana "wkrótce".