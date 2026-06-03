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Ułatwienia dla kierowców. Opłaty znikną, gdy korki przekroczą limit

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pap_20230611_0FH
Nowe znaki na polskich drogach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tytus Żmijewski
W czasie długiego weekendu związanego z Bożym Ciałem i w wakacyjne weekendy na odcinku autostrady A1 Gdańsk-Toruń możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut - podało w środę Ministerstwo Infrastruktury.

Ministerstwo przygotowało takie rozwiązanie w porozumieniu z koncesjonariuszem odcinka A1 Gdańsk-Toruń, firmą Transport Company SA.

Celem jest poprawa płynności ruchu i ułatwienie przejazdu A1 w czasie największego natężenia ruchu.

Udogodnienia dla kierowców

"Jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat na PPO Rusocin, PPO Nowa Wieś lub SPO Nowe Marzy przekroczy 25 minut, możliwe będzie czasowe podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat dla wszystkich kategorii pojazdów. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. W szczególnych sytuacjach - do 45 minut" - napisał resort na Facebooku.

System usprawniający przejazd przez bramki będzie stosowany od 3 czerwca od godz. 16 do 7 czerwca do godz. 22 w związku z Bożym Ciałem. Obejmie on także wakacyjne weekendy od 26 czerwca do 30 sierpnia.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Autostrada A1Autostrady
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
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