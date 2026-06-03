Moto Ułatwienia dla kierowców. Opłaty znikną, gdy korki przekroczą limit Oprac. Natalia Kieszek |

Nowe znaki na polskich drogach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tytus Żmijewski

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Ministerstwo przygotowało takie rozwiązanie w porozumieniu z koncesjonariuszem odcinka A1 Gdańsk-Toruń, firmą Transport Company SA.

Celem jest poprawa płynności ruchu i ułatwienie przejazdu A1 w czasie największego natężenia ruchu.

Udogodnienia dla kierowców

"Jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat na PPO Rusocin, PPO Nowa Wieś lub SPO Nowe Marzy przekroczy 25 minut, możliwe będzie czasowe podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat dla wszystkich kategorii pojazdów. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. W szczególnych sytuacjach - do 45 minut" - napisał resort na Facebooku.

System usprawniający przejazd przez bramki będzie stosowany od 3 czerwca od godz. 16 do 7 czerwca do godz. 22 w związku z Bożym Ciałem. Obejmie on także wakacyjne weekendy od 26 czerwca do 30 sierpnia.

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