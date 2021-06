Kierowcy zyskają kolejne kilometry jezdni autostrady A1

Jak przekazał rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski, z nowej jezdni kierowcy będą mogli korzystać od piątku między miejscowościami Parzniewice i Norbertów. To realizowany przez Mirbud odcinek "B" autostrady A1 powstającej w śladzie dawnej drogi krajowej nr 1. Dzięki temu, fragment nowej jezdni z betonową nawierzchnią między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem wydłuży się do 11 km.

Kolejne odcinki

Drogowcy ostrzegają, że w czasie zmiany organizacji ruchu, co nastąpi w piątek w godzinach okołopołudniowych, należy spodziewać się chwilowych zatrzymań ruchu i dodatkowych utrudnień. Nie powinny one jednak trwać dłużej niż kilkanaście minut.

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA. Z kolei odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto zrealizuje Polaqua Sp. z o.o.