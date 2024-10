Wyścig z czasem. Podwyżki sięgną kilkunastu tysięcy złotych

Duże podwyżki cen samochodów benzynowych i diesli, obniżki w przypadku elektryków - to perspektywa dla polskiej motoryzacji na początek 2025 r. Zmiany będą wynikiem wchodzących w życie z początkiem stycznia surowych regulacji CAFE (Clean Air For Europe) dotyczących emisji CO2, które mocno podniosą producentom koszty wprowadzanych do sprzedaży aut - informuje gazeta.