Ma być milion aut elektrycznych, a w połowie powiatów nie ma stacji do ładowania

Dwa punkty – to połowa ogólnie dostępnych miejsc do ładowania samochodów elektrycznych w powiecie warszawskim zachodnim. Według raportu Samaru na takie jedno miejsce w tym powiecie przypadają 64 elektryki. To rekord w skali kraju.

Ładowarki do samochodów elektrycznych - gdzie się znajdują?

W sumie nad Wisłą w blisko połowie wszystkich powiatów nie ma ani jednej ogólnodostępnej wtyczki. Co więcej, kiedy przeciętnie w Polsce przypada sześć elektryków na jedno publiczne miejsce do ładowania, to w poszczególnych powiatach może się to skrajnie różnić. Na przykład w powiecie tomaszowskim zarejestrowano 53 auta na prąd, ale ogólnodostępnej ładowarki nie ma żadnej. Z kolei w powiecie bartoszyckim jest aż pięciokrotnie więcej punktów ładowania niż we wspomnianym powiecie warszawskim-zachodnim.