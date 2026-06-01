Obowiązkowa apteczka w samochodzie od 1 czerwca? Resort infrastruktury dementuje

Ekspert o zaostrzeniu przepisów dla kierowców od stycznia 2026 roku
Resort infrastruktury dementuje doniesienia o obowiązkowych apteczkach w autach od czerwca. Przyznaje jednak, że pracuje nad przepisami, które niebawem mogą wprowadzić taki wymóg dla samochodów osobowych. Bo obecne przepisy takiego obowiązku nie nakładają.

W przestrzeni publicznej pojawiły się liczne informacje o rzekomym obowiązku posiadania apteczki w aucie wraz z początkiem czerwca tego roku.

Ministerstwo Infrastruktury "dementując nieprawdziwe doniesienia medialne", przekazało w serwisie X, że "od 1 czerwca 2026 r. nie wchodzi w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy".

Apteczka samochodowa będzie obowiązkowa?

Jednak resort infrastruktury pracuje nad przepisami, które mają wprowadzić obowiązek posiadania apteczki w autach osobowych.

Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wyposażania samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Chodzi o pojazdy samochodowe o kategorii homologacyjnej M1, które w dowodzie rejestracyjnym mają wpisany "samochód osobowy" w rubryce "rodzaj pojazdu".

Od kiedy obowiązkowa apteczka w samochodzie?

Na obecnym etapie prac nie ma wskazanego jednak terminu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących apteczki.  Z harmonogramu prac wynika, że rozporządzenie ma zostać wydane w drugim kwartale 2026 roku, czyli najpóźniej do końca czerwca. To jednak szacowany termin zakończenia procesu legislacyjnego, a nie wejścia przepisów w życie.

Resort infrastruktury informował pod koniec maja, że szczegółowy zakres nowych rozwiązań oraz termin ich wdrożenia będzie zależny od propozycji i uwag zgłaszanych w ramach konsultacji.

- MI planuje rozłożenie wymogu wyposażania apteczek w czasie, tak aby nie powodować chwilowego, znaczącego zwiększenia popytu rynkowego na apteczki - przekazała wówczas rzeczniczka MI Anna Szumańska.

Zaznaczyła także, że "wprowadzenie obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu".

Mandat za brak apteczki - kto go może dostać?

Ministerstwo Infrastruktury w zawiadomieniu o sposobie załatwienia petycji z dnia 16 kwietnia 2026 roku przypomniało, że obecnie "stan prawny nie wprowadza obowiązku wyposażania wszystkich rodzajów pojazdów w apteczkę doraźnej pomocy".

"Wymóg ten dotyczy jedynie niektórych pojazdów, takich jak autobusy, taksówki, samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób, a także pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami" - przekazał resort.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku braku apteczki w wyżej wymienionych pojazdach grozi kara grzywny do 3000 zł lub kara nagany. Regulacje nie określają natomiast, co dokładnie powinna zawierać apteczka.

Z kolei Komenda Stołeczna Policji zwróciła uwagę, że "apteczka samochodowa nie powinna zawierać leków ani środków dezynfekcyjnych". Jak wyjaśniono, zmienne warunki atmosferyczne w pojeździe nie zapewniają odpowiednich standardów przechowywania takich środków. "Ponadto leki doustne zwykle zaczynają działać 30–40 minut po podaniu. W tym czasie przyjedzie pogotowie ratunkowe i profesjonalnie zajmie się ofiarami wypadku" - podkreśliła KSP.

